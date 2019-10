Presidència ordena a les conselleries retirar els llaços grocs d'edificis públics

La Generalitat ha començat a retirar els llaços grocs dels edificis públics. L'ordre transmesa per Presidència a les conselleries s'ha fet efectiva aquest migdia, després que els departaments rebessin la notificació firmada pel secretari del Govern, Víctor Cullell. El termini establert per la Junta Electoral Central (JEC) expirava a les tres d'aquesta tarda d'aquest divendres. Tanmateix, algunes conselleries, com la d'Economia, ja havien començat la jornada sense símbols a la seva façana.Un dels primers departaments que han començat a treure els llaços ha estat el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, també en mans d'ERC, com el d'Economia. A la conselleria hi havia llaços a les finestres i un altre a la porta principal. Els propis treballadors han començat a despenjar-los, per bé que el de l'entrada s'ha tret una estona més tard i evitant que els mitjans de comunicació en deixessin constància. Com el que personal de neteja no s'incorpora a la feina fins a les quatre de la tarda, els propis funcionaris s'han encarregat de donar compliment a l'ordre.Tal com han confirmat fonts governamentals a, la notificació comunicada des de Presidència -amb l'aval del president de la Generalitat, Quim Torra- deixava clar que la retirada dels llaços s'havia de fer efectiva abans de les tres de la tarda, límit fixat per la JEC. De fet, en la nota enviada als departaments es recordava el requeriment i el límit temporal, amb l'apunt "als efectes oportuns". Les conselleries ho han interpretat com una ordre.La JEC havia instat els Mossos d'Esquadra a exercir una "vigilància permanent" dels edificis públics per evitar que es tornin a exhibir símbols similars, considerats "partidistes" per l'autoritat electoral. La delegació del govern espanyol a Catalunya també té la instrucció de comprovar que es compleix la resolució en el termini establert.

