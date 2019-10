Vox dissol l'executiva de Barcelona i els «ex» de la PxC n'assumeixen el control

Juan Garriga en la seva època a PxC

No era cap secret que, després de les tensions per les llistes a les eleccions municipals a ciutats com Mataró o l'Hospitalet, en les que els coordinadors de Vox van ser desplaçats de les candidatures per posar al davant exdirigents de Plataforma per Catalunya (PxC), i del fracàs a tota la província de Barcelona on Vox no va obtenir cap regidor sorgirien els primers problemes a la formació ultra. La majoria de membres del Comitè Executiu Provincial, propers a Javier Ortega Smith, ja van amenaçar de dimitir i ara s'ha concretat.Dimecres al vespre militants de Vox diverses províncies, entre les que hi ha Barcelona i Lleida, van rebre un mail de Tomás Fernández Ríos, vicesecretari d'organització del partit, comunicant la dissolució de l'executiva provincial i la creació d'una gestora que afrontarà el nou període electoral. Gestores que no podran fer les llistes al Congrés i Senat del 10 de novembre, ja que aquestes les fa l'executiva estatal des de Madrid.A Barcelona s'ha dissolt l'executiva provincial i, prescindint de tots els membres de l'antiga direcció com ara Lola Martín, Luis Amador, Francisca Soler, Amanda Puiggrós o José Manuel Arias, que eren propers a Ortega Smith i contraris al poder agafat pels ex-PxC, s'ha nomenat una gestora amb ex de la formació xenòfoba i partidaris de Santiago Abascal.L'exresponsable jurídic de Plataforma per Catalunya, Juan Garriga, cosí de l'ara diputat al Congrés Ignacio Garriga, és ara el president de la gestora barcelonina. L'advocat de l'equip jurídic de Vox, Juan Cremades, que va actuar com a suplent en algunes sessions del judici als polítics catalans al Tribunal Suprem, ha estat nomenat vicepresident. I l'exsecretària general de PxC, Mónica Lora, secretària i tresorera. Andrés Bello i Gerardo Sánchez seran vocals.Ara caldrà veure a qui posa l'Executiva Nacional com a número dos de la llista al Congrés dels Diputats, darrera del diputat Ignacio Garriga. L'anterior número 2, l'empresari i exdirectiu d'Interconomia, Juan José Aizcorbe, segurament no repetirà en haver sortit escollit regidor dels ultres a la localitat madrilenya de Pozuelo de Alarcón. Sembla probable que la número dos sigui Mónica Lora. A les eleccions d'abril Vox va obtenir a la demarcació de Barcelona 111.810 vots, un 3,6%, resultant escollit l'hispanoguineà ultracatòlic, Ignacio Garriga. Caldrà veure si aconsegueix mantenir l'escó, donat que només li van sobrar dotze mil vots.I si a la gestora de Barcelona s'hi ha posat a partidaris d'Abascal, la gestora de Lleida s'ha format amb partidaris d'Ortega Smith. Així Antonio Ramón López Gómez serà president, Gregorio Gálvez vicepresident, Gloria Rico, secretària tresorera, l'ex dirigent de PxC, Eduard Pallarola, vocal, i Sandra Roig, vocal. També s'han dissolt les executives i nomenant gestores a Valladolid, València, Navarra, Càceres, Osca, Lleó, Zamora i Albacete.A València va dimitir fa dues setmanes el president provincial, el diputat autonòmic José María Llanos, enfrontat amb el sector de Juan García Sentandreu, advocat fundador de Coalició Valenciana, i expresident del GAV (Grup d'Acció Valencianista) i portaveu de la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valencia. Finalment Llanos ha guanyat la partida, s’ha dissolt el comitè executiu provincial, i ell ha estat nomenat president de la gestora.

