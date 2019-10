La Intersindical-CSC farà de balcó i mostrarà cada dia la pancarta pels presos davant l'Ajuntament de Tarragona

Membres de la Secció sindical de la Intersindical-CSC de l’Ajuntament de Tarragona, així com treballadors del consistori, porten a terme una acció reivindicativa després que l'equip de govern decidís donar compliment a l'ordre de la Junta Electoral Provincial i retirés la pancarta pels presos polítics del balcó.



Aquest divendres s'han personat davant de les escales de l'Ajuntament amb la pancarta ben estesa. Des del sindicat afirmen que "si la pancarta no pot estar al balcó, nosaltres serem el balcó". Aquesta acció es repetirà cada dia d'11 a 12 h del migdia i en principi es farà fins al 10-N.



Ricard Masjoan, portaveu de l'acció, en declaracions a NacióDigital lamenta que el consistori acatés la decisió de l'òrgan judicial perquè considera que "els drets humans no són partidistes". Segons el sindicalista, han pres aquesta decisió per donar veu a tothom que defensi els drets dels presos polítics i per "expressar lliurement els nostres pensaments".



Masjoan fa una crida a la ciutadania a participar cada dia que servirà, també, per "denunciar les retallades de drets que patim a Catalunya". Des del sindicat recorden que "’autodeterminació, els referèndums i la llibertat d’expressió no són delicte" i per tot plegat manifesten que "les treballadores i treballadors estem fartes de repressió".



La retirada de la pancarta

A les 15.50 h d'aquest dijous es va despenjar la pancarta pels presos polítics de la façana de l'Ajuntament de Tarragona. El portaveu del govern municipal, Xavi Puig, va defensar que ho havien de fer perquè la JEP ha desestimat el seu recurs i "les decisions -de l'òrgan electoral- són vinculants que s'imposen contra la nostra voluntat".Ara bé, el republicà va assegurar que un cop s'hagin celebrat les eleccions espanyoles del 10-N, "la pancarta tornarà a penjar després del balcó de l'Ajuntament de Tarragona amb tota la legitimitat democràtica d'una majoria absoluta del plenari, perquè el de Tarragona és un Ajuntament compromès en la lluita dels drets humans allà on siguin conculcats".

