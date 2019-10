Tuits, cartells i articles: els indicis de la denúncia per terrorisme de Cs contra Torra

Una extensa denúncia de 37 pàgines en què Ciutadans demana a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que investigui el president del Govern, Quim Torra, per un presumpte delicte de terrorisme. Això és el que aquest divendres el portaveu parlamentari del partit, Carlos Carrizosa, i el secretari nacional i advocat de l'Estat Edmundo Bal han presentat, després d'un primer intent fallit dimecres, en què van al·legar "qüestions formals". Ara, dos dies després, aquestes qüestions ja s'han resolt, i repetint l'estratègia dels ultradretans Vox, Ciutadans dona un pas més per tornar a acostar el president de la Generalitat als tribunals.Segons Bal, que va ser apartat del capdavant de l'Advocacia de l'Estat al judici de l'1-O per defensar a capa i espasa el delicte de rebel·lió -i no el de sedició, com finalment va acabar fent la seva substituta, Rosa María Seoane-, ara hi hauria prou indicis per considerar que Torra ha volgut "induir, justificar i promoure la forçada separació de Catalunya de la resta d'Espanya", al marge de l'ordenament jurídic, i mitjançant vies de "naturalesa violenta".Ciutadans, específicament, demana a la Fiscalia que investigui aquest fet, i per això aporta el que considera indicis de criminalitat que vinculen el president del Govern amb els CDR que fa pocs dies van ser detinguts i empresonats preventivament per l'Audiència Nacional, vinculats a accions de l'anomenat "terrorisme secessionista". Per justificar-ho, però, el partit d'Albert Rivera ha aportat una sèrie de tuits de Francisco Marhuenda i de diversos mitjans de comunicació, articles de premsa i cartells publicats a les xarxes socials per organitzacions independentistes com l'entitat juvenil La Forja.Bal, que ha qualificat la denúncia com una qüestió "d'actualitat nacional", ha recordat que fa mesos ja van presentar una querella en aquesta mateixa Fiscalia en què es pretenia demostrar la vinculació del president amb els CDR. Malgrat que aquesta finalment es va arxivar, el dirigent de Ciutadans ha recordat que "mai es va negar" que s'havien produït "fets violents" a Barcelona, promoguts pels CDR. Ara, davant la imminència de la sentència, nous fets han aportat "indicis claríssims de criminalitat" i, per tant, es presenta una denúncia perquè el ministeri públic torni a estudiar-ho."És veritat que són filtracions i notícies de premsa, però proposem a la Fiscalia que obri la causa i que investigui els possibles delictes", ha admès Bal, que també ha obert la porta, més enllà del terrorisme, a un possible delicte contra les institucions públiques. Així mateix, en la denúncia també demanen al ministeri públic que investigui els "contactes" dels CDR amb Carles Puigdemont i Quim Torra, i el fet que "haguessin permès envair el Parlament durant cinc dies".L'escrit de Ciutadans posa el focus en l'actualitat política derivada de les detencions dels CDR, però també destaca, com a antecedents, diverses accions organitzades des de l'independentisme l'any 2018, el paper dels Mossos d'Esquadra en diverses concentracions espanyolistes i independentistes, les paraules de Torra adreçades als CDR demanant que continuessin denunciant la repressió, o les mobilitzacions convocades el passat 21 de desembre, coincidint amb el consell de ministres a Barcelona.Ciutadans ha avisat el Govern que aquest divendres a les 15.00 hores finalitza el termini atorgat per la Junta Electoral Central per treure "propaganda política" dels edificis públics. "Això es produeix com a conseqüència d'una iniciativa de ciutadans", ha recordat Bal, que també ha destacat el fet que, per uns motius molt similars, ara Torra es trobi a les portes d'un judici per desobediència.En aquest punt, ha advertit que, si a les 15.00 hores no s'ha retirat la "propaganda" dels edificis, el president "posarà més llenya al foc al seu propi delicte". En paral·lel a les seves declaracions el Departament de Presidència de la Generalitat ha ordenat retirar els llaços grocs dels edificis públics

