Cap figura mediàtica de Primàries fa el pas per encapçalar la llista de bloqueig al Congrés

Fins diumenge a les 9 del matí, Primàries defineix la llista de bloqueig que presentarà al Congrés dels Diputats a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. Tothom qui ho vulgui podrà participar en les primàries obertes a única volta per escollir quines persones i en quin ordre formaran aquesta candidatura, però destaca que cap dels noms més mediàtics de Primàries ha fet el pas per encapçalar o ser part d'aquesta llista.Jordi Graupera, el principal nom del projecte i que ja va liderar la candidatura a les eleccions de Barcelona, va anunciar fa unes setmanes que no es presentaria en aquestes eleccions i va fer una crida a "fer emergir nous lideratges". Tampoc hi serà Maria Vila, portaveu de Primàries i número 2 de la llista per Barcelona. Diana Corominas, Adria Alsina, Violeta Gracia i Àstrid Bierge tampoc hi prendran part.El projecte, doncs, aposta ara per nous lideratges de cara a la nova etapa que començarà amb la sentència del judici del Suprem i que tindrà la primera prova amb les eleccions al Congrés. Entre els que noms que aspiren irrompre a la cambra espanyola hi ha David Folch, militant de Solidaritat; Martí Jiménez, de Liberals; o Joan Vives, exmilitant d'Unió, entre d'altres. Podeu consultar la llista completa dels candidats aquí.

