La Fiscalia demana traslladar la investigació de les filtracions sobre els CDR a un jutjat de Madrid

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha detectat un possible delicte de revelació de secrets en la filtració a la premsa del contingut de la documentació del cas dels set membres del CDR detinguts i empresonats per delictes de terrorisme. El ministeri públic s'ha mostrat partidari que aquesta qüestió es traslladi als jutjats ordinaris de Madrid per aclarir si hi ha hagut delicte i esclarir-ne les responsabilitats.El ministeri públic ha declarat que les filtracions poden suposar la possible comissió d'un delicte de revelació de secrets, però, aclareix, la competència per investigar-ho no és de l'Audiència Nacional.Els advocats dels detinguts han qualificat les filtracions de "massives" i que afecten el dret de defensa i de presumpció d'innocència, ja que segueixen sense tenir accès als documents. La defensa també ha denunciat la filtració de "dades de caràcter personal i multitud de fets que són objecte d'investigació".El passat dimarts, els advocats dels CDR en presó provisional van demanar a l'Audiència Nacional que investigués aquesta filtració a diversos mitjans de comunicació, tenint en compte que el cas està sota secret de sumari. Dues de les cares d’Alerta Solidària, Eva Pous Xavier Pellicer , van expressar la seva indignació amb aquesta filtració i van acusar directament a la Guàrdia Civil, propietària de la informació pertinent als CDR.Alerta Solidària també va denunciar irregularitats en els dies previs a l’empresonament de set dels activistes acusats de terrorisme . Pràcticament dues setmanes després de la detenció de les nou persones vinculades als CDR el passat 23 de setembre, set d'elles van ser enviades a presó provisional i els advocats denuncien que no han tingut accés a la documentació sobre els detinguts.

