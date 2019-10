El govern de Colau es compromet a prioritzar l'habitatge i el medi ambient als pressupostos

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, encara el compte enrere per aprovar per primera vegada uns pressupostos municipals per la via ordinària des que va arribar a l'Ajuntament el 2015. En el seu primer curs al consistori els va tirar endavant amb una modificació de crèdit; els dos següents, sotmetent-se a una qüestió de confiança; i el 2019, amb una pròrroga. El regidor de Pressupost, Jordi Martí, i la regidora d'Hisenda, Montserrat Ballarín, han presentat aquest divendres la primera proposta de comptes, amb el compromís de centrar la inversió en l'habitatge i en la lluita contra l'emergència climàtica.La despesa que preveu aquesta primera proposta de pressupostos per al 2020 és de 2.900 milions d'euros, la qual cosa significa un augment de gairebé un 10% en comparació amb el 2019. EN el capítol d'ingressos, l'augment previst és del 9,2%.Un cop presentada la proposta, el primer pas serà abordar la negociació de les ordenances fiscals, que regulen les taxes municipals i per tant estan relacionades amb el capítol d'ingressos del pressupost. El govern de Colau confia que la Comissió d'Economia d'octubre hi doni llum verda i que el ple d'aquest mes les aprovi inicialment. L'aprovació definitiva hauria d'esperar fins al desembre.Amb l'objectiu de reduir la contaminació a Barcelona, el govern s'ha plantejat bonificar l'Impost de Vehicles a aquells que contaminin menys, introduir una nova taxa de residus i bonificar l'ús de l'energia solar. En el capítol de taxes ambientals, l'Ajuntament preveu incrementar els ingressos en 38,7 milions d'euros.A més, s'està estudiant la possibilitat de regular l'estacionament de vehicles a les àrees verda i blava en funció del nivell de contaminació que generin.El govern municipal també proposa adequar l'Impost de Béns Immobles (IBI) als nous valors cadastrals del 2017, la qual cosa significaria un increment d'ingressos de 43 milions d'euros. Això és el resultat de baixar el tipus impositiu i d'eliminar els topalls vigents fins ara.En l'àmbit de l'habitatge també es preveu un recàrrec als pisos buits. Ballarín ha recordat que el consistori no havia pogut aplicar aquesta mesura fins ara perquè no hi havia cap llei estatal que servís de marc. Amb l'últim decret llei sobre el mercat de lloguer aprovat pel govern espanyol, ara ja és possible.L'Ajuntament també preveu que l'aprovació del recàrrec de la taxa turística pugui aportar 20 milions d'euros a l'Ajuntament el 2020 però perquè això sigui possible primer el Parlament haurà d'aprovar la mesura, segurament com a part de la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat.Tot i que els partits que integren el Govern -JxCat i ERC- formen part de l'acord municipal per impulsar el recàrrec, aquest dijous el director general de Turisme de la generalitat, Octavi Bono, va evitar comprometre's a tirar endavant la mesura amb immediatesa.La proposta presentada aquest divendres pel govern municipal preveu ampliar la despesa corrent fins als 2.350 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de 167 milions. La despesa dedicada al medi ambient fregaria els 30 milions d'euros i la de serveis socials superaria els 25.Pel que fa a inversions, si la proposta tirés endavant s'arribaria als 549 milions d'euros, amb una part important del total destinada a la construcció d'habitatge públic Concretament, el govern preveu dedicar a aquest capítol 121 milions d'euros. Es destinarien 25 milions d'euros més a l'adquisició d'habitatges. "L’accés a l’habitatge és el que provoca, fins i tot en rendes mitges, l’increment de les desigualtats", ha argumentat Martí.Negociació en paral·lel?En la seva última reunió, Colau i el president Torra van obrir la porta a una negociació en paral·lel dels pressupostos de l'Ajuntament i de la Generalitat, però membres d'un i altre executiu s'han esforçat a desvincular els dos escenaris.Aquest divendres ho ha fet Martí, que ha assegurat que l'Ajuntament no "barrejarà" les dues negociacions. Tot i això, el regidor de Pressupost ha reconegut que l'escenari polític a banda i banda de Sant Jaume convida a "fer un esforç" perquè els dos debats arribin "a bon port".

