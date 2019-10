JxCat canvia Cuevillas per Forn a Girona i Tremosa cau de la llista a Barcelona

Més canvis a les llistes de JxCat pel 10-N. Després de la incorporació de Roger Español com a cap de llista al Senat en substitució del conseller a l'exili Lluís Puig, que ha incomodat amplis sectors del PDECat , moviments a la llista a Girona i Barcelona al Congrés. Quim Forn serà el cap de cartell a Girona en substitució de Jaume Alonso Cuevillas, segons que ha avançat l'Ara. A l'advocat de Carles Puigdemont se'l reubica com a número quatre per Barcelona, un lloc que havia ocupat l'exeurodiputat Ramon Tremosa, que cau de la candidatura després que no aconseguís escó l'abril passat i haurà de buscar nous horitzons polítics.A les anteriors eleccions generals Forn va ser l'únic pres de JxCat que no va anar a les llistes perquè es reservava per ser cap de cartell a l'ajuntament de Barcelona. Ara també l'hi han inclòs malgrat les reserves que la cap de cartell de facto, Laura Borràs, va expressar al fet que els presos que en breu seran inhabilitats pel Suprem siguin candidats. Així, Jordi Sànchez encapçalarà per Barcelona, Josep Rull per Tarragona, Jordi Turull per Lleida i Forn ho farà per Girona.La incorporació de Forn i Español i la sortida de Tremosa no són les úniques novetats. El partit busca ara una dona, preferiblement independent en la línia de l'aposta que fa l'espai postconvergent per ampliar la seva base electoral, per acompanyar l'exconseller d'Interior a la candidatura gironina. Sergi Miquel, del PDECat i ara diputat, serà el tercer.

