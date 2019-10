La Cambra preguntarà als seus associats sobre una Catalunya independent

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha presentat avui el projecte de Consultes Cambra per conèixer l'opinió dels associats sobre aspectes crucials de la vida econòmica de Catalunya. La primera pregunta serà sobre els efectes econòmiques que pot tenir a cada empresa una Catalunya independent.De fet, la Cambra ja va fer una enquesta similar el 2012 i la pregunta serà idèntica. La primera pregunta serà: "Quines creus que serien les conseqüències econòmiques per a la seva empresa en cas d'una Catalunya amb Estat propi integrat dins la Unió Europea?". Hi haurà quatre possibles respostes: positives, negatives, incertes i que no afectaria significativament a la marxa del negoci. La Cambra també consultarà als empresaris sobre quina resposta s'ha de donar a les sentències del Tribunal Suprem pel judici de l'1-O. La pregunta es pot contestar des d'aquest mateix divendres i es podrà votar durant uns dies. Canadell, acompanyat de la vicepresidenta Mònica Roca, ha explicat que d'aquesta manera volen conèixer "l'opinió del teixit empresarial sobre aspectes importants de l'economia" i "referendar els posicionaments que adopti la Cambra". "Volem que la Cambra tingui el màxim recolzament de l'empresariat del país". La primera pregunta és una experiència pilot i s'espera que amb el temps es puguin plantejar preguntes cada setmana.La Cambra obrirà la consulta a tots els empresaris de Catalunya, però diferenciarà els resultats dels associats a la Cambra de Barcelona dels de la resta del país. El cens cameral és d'uns 330.000 empresaris. El maig passat, al presentar la nova direcció de l'entitat sorgida de les eleccions camerals, Joan Canadell ja va anunciar que una de les tasques que engegarien seria conèixer l'opinió de la massa associada en relació a temes d'actualitat. La Cambra preveu preguntar també sobre la figura de l'aprenent, sobre la formació dual o sobre un salari mínim diferenciat per sectors.La candidatura Eines de País encapçalada per Canadell va anunciar el maig passat que volia fer també una consulta sobre la figura del rei Felip VI. A preguntes dels periodistes, Canadell ha refermat que no només no la descarten sinó que voldrien fer-la més endavant.L'entitat també ha engegat l'actualització del cens de la Cambra, que ja va mostrar moltes deficiències durant el passat procés electoral i que està envellit.

