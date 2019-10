València prohibirà el «botellón» a les Falles

La Mesa de Diàleg Faller de València ha secundat la proposta que el ban faller del 2020 recullia "de forma explícita": la prohibició de fer botellón durant les festes grans de la ciutat, incloses les zones en les demarcacions falleres on sí que està autoritzada la venda i consum de begudes alcohòliques; informa Diari la Veu . Segons han explicat des del consistori, "aquesta proposta permetrà que el consum es produeixi només en les barres instal·lades per les comissions falleres".La Mesa ha celebrat aquest dijous la segona de les reunions dedicades a elaborar el ban municipal que regularà el dia a dia de les Falles 2020, després que el mes d'abril n'hi hagués una primera amb tots els agents, que ja van poder realitzar les seves propostes de millora sobre la reflexió de les Falles d'enguany, que van estar marcades per la polèmica suscitada per la brutícia que va generar el botellón. L'objectiu és "revalidar el consens aconseguit les passades Falles, quan tots els agents van secundar el ban faller".Representants socials i del món faller han compartit taula amb representants i personal tècnic de l'Ajuntament de València en una jornada en la qual el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha explicat que es vol "continuar avançant en la millora de la convivència en Falles i per això cal felicitar tots els agents pel consens aconseguit hui, que implica que el botellón no estarà permès tampoc en Falles i que el consum, sempre responsable, només es podrà realitzar en les zones autoritzades a les comissions".El regidor, que ha presidit aquesta sessió d'una Mesa de Diàleg integrada per entitats veïnals, de comerciants, consumidors, comerciants i empresaris, ha destacat també altres propostes tractades en la trobada "que també han estat molt ben acollides per tots els participants, com l'aposta pels gots de paper, de bioplàstic o de plàstic reutilitzable, per a evitar així els de plàstic d'un sol ús".Així mateix, també s'ha donat suport a "un nou reforç dels urinaris, amb nova senyalística inclosa, que han de col·locar tant l'Ajuntament com les comissions falleres, en compliment de la llei autonòmica d'espectacles, i l'exigència a orquestres i discomòbils de disposar de limitadors de decibels que permetran un control acústic major, redundant així en una reducció de les molèsties que hi ha darrere de la major part de les queixes veïnals".L'objectiu marcat per a la pròxima reunió –que se celebrarà durant aquest mes– és "avançar en tot allò que afecta les comissions falleres per a poder agilitar la gestió dels permisos, tal com va ocórrer l'any passat, quan més de la meitat de les falles van obtindre els seus documents en la primera quinzena de febrer"."Són reunions molt positives, com els mateixos agents indiquen, que ajuden al fet que la festa sigui percebuda de manera més positiva pel conjunt de la ciutadania minimitzant els riscs, reforçant les potencialitats i projectant-la com una oportunitat social, cultural i econòmica per al conjunt de la ciutat", ha afirmat Fuset.Així mateix, l'edil ha assegurat que "la perseverança en aquest camí de participació i corresponsabilitat, diàleg i comprensió mútua i col·lectiva és, sens dubte, la millor manera de fer efectiva que la festa de les Falles sigui una festa per a totes i tots, un patrimoni en comú de València i, des del 2016, ja també del conjunt de la humanitat".

