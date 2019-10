​Cinc morts per l'accident d'un avió d'Ukraine Air Alliance que procedia de Vigo

Un avió d'Ukraine Air Alliance provinent de Vigo s'ha estavellat aquest divendres a Ucraïna i almenys cinc persones han mort, segons ha confirmat el ministeri d'Infraestructures ucraïnès.A l'avió, un An-12 amb número de vol UKL4050R-CAH, hi viatjaven set persones: sis membres de la tripulació i un passatger. L'aparell havia sortit de Vigo a les 00.14 hores d'aquest divendres, segons AENA, amb destí a Lviv, on havia de fer una parada tècnica. Segons el comunicat del ministeri ucraïnès, el destí final era Istanbul, però abans d'arribar a la primera escala s'ha estavellat.El ministre ucraïnès Vladyslav Kryklii ha informat primer de tres morts, i tres supervivents ferits greus, però poc després ha elevat la xifra a cinc víctimes mortals. Per ara, es desconeix la situació de les dues altres persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor