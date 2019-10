Cuevillas anirà a la llista de JxCat per Barcelona

L'advocat Jaume Alonso Cuevillas no repetirà com a cap de llista de JxCat per Girona al Congrés a les eleccions del 10 de novembre. A través del seu compte de Twitter, ha explicat que l'expresident Carles Puigdemont i el president de la Generalitat, Quim Torra, li han demanat que concentri les energies a Barcelona i, en especial, a la gran regió metropolitana."Assumeixo doncs el repte amb la mateixa vocació de serveu cap al país i amb il·lusió de compartir un gran projecte encapçalat per Jordi Sànchez, Laura Borràs i Míriam Nogueras", ha afegit. Cuevillas conclou que "venen moments molt difícils però completament decisius pel futur del nostre país".

