VÍDEOS Tensió en una manifestació contra la Guàrdia Civil a Calella

Buenos días, por decir algo.

Así está #Catalunya por la acción de grupos españolistas #fascistas que actúan con impunidad en #Calella

Según @jordiborras son Pulido y su banda de macarres fascistas que atacan y agreden a ciudadanos pacíficos. Ya basta!pic.twitter.com/qGQAnSLU7k — Manel Márquez (@manelmarquez) October 4, 2019

Emocionante lo ocurrido frente al cuartel de Calella .

“Viva CATALUÑA y viva España” pic.twitter.com/B2ouZpMsAa — UFP (@ufpol) October 4, 2019

Calella, Barcelona.

Un grupo de ciudadanos muestra su apoyo a la Guardia Civil frente a su cuartel.

No estáis sólos! pic.twitter.com/TvFZxCV0Za — Antidisturbios 🇪🇸 (@FuerzasDelOrden) October 4, 2019

Concentració contra la Guàrdia Civil a Calella. Foto: ACN

Una marxa lenta va recórrer ahir a la nit els carrers de Calella per exigir la sortida de la Guàrdia Civil del territori català. Més de 300 persones, segons la Policia Local, van participar en aquesta protesta que va tallar un carril de l'N-II sota el lema "Fem-los fora".La manifestació es va aturar poc abans d'arribar a la caserna de la policia espanyola on els protestants van deixar diverses maletes per demanar als agents que "marxin". En aquest punt els Mossos d'Esquadra van muntar un ampli dispositiu policial i van impedir als ciutadans avançar, ja que una cinquantena de persones a favor de la unitat d'Espanya es van concentrar a les portes del quarter amb crits de "no ens enganyen Catalunya és Espanya".Alguns vídeos a Twitter mostren certs moments de tensió entre aquests grups de signe contrari. En les imatges es pot veure un home vestit amb una samarreta de la Policia Nacional i pantalons militars que amenaça amb un pal alguns independentistes. Està acompanyat d'altres persones i es mouen amb un camió que porta un llaç cap per avall amb la bandera espanyola. Els dos grups s'increpen i s'insulten.La mobilització, convocada de forma unitària per diversos partits, entitats i col·lectius de l'Alt Maresme, ha volgut recordar el 2 i 3 d’octubre de 2017, en què Calella i Pineda de Mar van viure moments de tensió a causa de l'estada hotelera de centenars de Guàrdies Civils desplegats a Catalunya per l'1-O.

