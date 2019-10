​Una metgessa es nega a atendre en català una noia amb discapacitat psíquica

Una metgessa es va negar el passat setembre a atendre en català una noia amb discapacitat psíquica que no parlava cap altra llengua, segons ha explicat la seva mare, Mercè Bolufer, a RAC1. La doctora va dir que només els podia atendre en castellà o en anglès.La mare es va quedar a “quadres” però va optar per quedar-se a la consulta i traduir a la seva filla. “Si hagués estat per mi jo hauria marxat, però la que estava patint era la meva filla”, assegura.La dona va fer una queixa al CAP i, a hores d’ara, encara no ha rebut cap resposta, ni del centre ni de CatSalut.Plataforma per la Llengua, que ha seguit el cas, denuncia que aquests casos són cada vegada més habituals a la sanitat pública.Per altra banda, el Departament de Salut argumenta que són casos aïllats i que es prioritza l’opció de tenir un metge que no sàpiga català que no pas no tenir-ne cap. Ara bé, recorden que el pacient sempre té dret a ser atès en català, i que si un metge s’hi nega, pot reclamar que l’atengui un altre que sigui al centre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor