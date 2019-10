Mor una jove promesa del ciclisme català en un accident amb un cotxe a la Garrotxa

Modest Capell, un jove promesa del ciclista català, ha mort a l'Hospital Josep Trueta de Girona, després de patir un greu accident a la Garrotxa, on s'estava entrenant amb el seu equip, Team Compak Campo Claro. El jove tenia 23 anys i era de Torregrossa (el Pla d'Urgell).L'accident es va produir al quilòmetre 11 de la GI-524, a l'altura de Santa Pau, aquest dijous a les 12 del migdia. El ciclista va tocar la roda d'un company, va perdre l'equilibri i va caure al mig de la via on va ser atropellat per un turisme.El jove va ser traslladat en helicòpter i en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Hores més tard, va morir.Capell tenia en el seu palmarès un campionat de Catalunya de contrarellotge a la categoria Sub 23 i una victòria a la Copa Criterium.

