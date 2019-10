El Japó, protagonista a la Fira de Bruixeria de Sant Joan les Fonts

Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts. Foto: Aj. Sant Joan les Fonts

La Fira Internacional de Bruixeria de Sant Joan les Fonts tindrà enguany la cultura japonesa com a tema central. El certamen se celebrarà aquest cap de setmana, dies 5 i 6 d'octubre.Com cada any, la fira comptarà amb dos espais ben diferenciats. Un serà al Clot de l'Infern, al prat de les Coromines, on hi haurà el gran mercat temàtic i on es podran veure tots els espectacles; i l'altre espai, que serà el Castell de Juvinyà, on es faran les conferències.Al Clot de l'Infern s'ubicaran quatre escenaris on cada mitja hora, aproximadament, s'hi podrà veure un espectacle (contes infantils, dansa, tallers, etc.). "Les activitats estan pensades per a totes les edats i, especialment, per a un públic familiar", ha explicat la regidora de Promoció municipal, Anna Serra. Un dels espectacles més esperats serà el que oferirà la companyia Drakonia el dissabte, a 2/4 de 9 de vespre, que tindrà el foc com a protagonista i que es titula Els fills de Drako.Destaca la presència en aquesta edició de la cal·lígrafa Kiyo, pseudònim de Satomi Tanaka, que farà una aproximació a la cal·ligrafia japonesa des de la vessant més espiritual i també de la xerrada que oferirà Yasumasa Takahashi titulada "Recorregut pels 88 temples del Japó". També hi haurà demostracions d'arts marcials a càrrec d'Aikido i Kenpo Kai.Durant tot un cap de setmana els visitants podran gaudir d’un conjunt de propostes relacionades amb el món de l’esoterisme i la bruixeria en aquest marc incomparable del municipi. El mercat esotèric ve carregat de productes variats i de gran qualitat, per satisfer les necessitats d’un públic fidel que, any rere any, s’acosta a la fira.Es poden seguir totes les activitats a través de l’app gratuïta Smartvila, escollint municipi Sant Joan les Fonts i on hi haurà l’agenda actualitzada al minut de tot el que tindrà lloc durant el cap de setmana. També es pot consultar el programa al web municipal.

