Fachin anuncia que votarà el candidat de JxCat al Senat

Va ser un plaer fer campanya amb en @FrontRoger el 28A. Serà un plaer votar-lo el 10N.https://t.co/jFNM4tnpxN

Endavant, Roger. — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) October 3, 2019

Albano Dante Fachin ja té clar a qui votarà el proper 10 de novembre. Almenys, pel que fa al Senat. L'excandidat de Front Republicà ha anunciat a través de les xarxes socials que donarà suport a Roger Español, que encapçalarà la llista de Junts per Catalunya fet que ha aixecat polseguera al PDECat -.Fachin i Español van compartir candidatura en les últimes eleccions, les del 28 d'abril, però no van aconseguir sumar prou suports com per a tenir cadira al Congrés dels Diputats. "Va ser un plaer fer campanya amb en Roger Español el 28-A. Serà un plaer votar-lo el 10-N. Endavant, Roger", destaca el líder de Som Alternativa en una piulada.

