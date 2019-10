Plensa rep el Guardó Pau Casals: «He volgut construir ponts, però també travessar-los»

L'escultor Jaume Plensa rep de mans del president Torra el Guardó Pau Casals Foto: ACN

Jaume Plensa (Barcelona, 1955) ha recollit aquest dijous el Guardó Pau Casals per la seva dilatada trajectòria professional i la seva contribució a la projecció exterior de la cultura catalana. Molt emocionat, l'artista ha recorregut als seus orígens, al barri de Sants, per explicar com allà va poder descobrir la "vibració" de la matèria."He volgut construir ponts, però també travessar-los, la poesia i la música són el meu passaport, i l'escultura és el meu vehicle", ha expressat.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet entrega del premi a Plensa, al qual ha descrit com un treballador "incansable", i li ha encomanat la tasca de promoure arreu del món la cultura catalana com a "símbol d'anhel de llibertat i pau".

