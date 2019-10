L'advocat d'Anna Gabriel descarta l'extradició a Suïssa «si no hi ha un canvi d'acusació»

L'advocat d'Anna Gabriel, Olivier Peter, ha afirmat que "no hi ha risc" d'extradició per a la cupaire a Suïssa, un cop es dicti la sentència de l'1-O, "si no hi ha un canvi d'acusació". En aquest sentit, Peter ha recordat que el delicte de rebel·lió pel qual se l'imputava "no pot comportar l'extradició de Suïssa"."El govern suís fins ara ens ha donat la raó", ha remarcat. Tot i això, el lletrat suís ha assegurat que Gabriel està "tranquil·la" i que "si arribés una ordre de detenció" contestarien com han fet fins ara.El també advocat internacional del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha avisat que denunciaran a les "instàncies internacionals i ONGs" una eventual sentència condemnatòria. D'altra banda, ha recordat que si és condemnat, prepararan un recurs al Tribunal Constitucional i després al Tribunal Europeu de Drets Humans amb seu a Estrasburg.Tanmateix, no pot preveure quan podrà arribar el cas al TEDH perquè el Constitucional vol "retardar" una potencial condemna a Espanya pel cas dels líders independentistes.

