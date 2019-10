El PDECat es quedarà «amb el 100% dels drets electorals» si trenca amb JxCat

La documentació de Junts per Catalunya (JxCat) per registrar la coalició -formada per JxCat i el PDECat- a la Junta Electoral Central (JEC) indica que és el partit liderat per David Bonvehí qui correrà amb les despeses, qui es quedarà amb les subvencions i qui mantindrà "el 100% dels drets electorals" en cas de separació. Els detalls dels documents, als quals ha tingut accés Europa Press, indiquen que, en cas de separació, aquests drets correspondran al PDECat tant si va en solitari com en una nova coalició.Per aquests comicis del 10-N ja no apareix CDC, la formació fundada per Jordi Pujol actualment hibernada i que en les espanyoles de l'abril i les europees del maig encara apareixia com a tercera porta de la fórmula de JxCat. "Les despeses electorals de la coalició se sufragaran íntegrament amb les aportacions econòmiques del PDECat", assegura la documentació, que també indica que les subvencions electorals aniran cap al partit, ara amb seu al carrer Calàbria de Barcelona.Les subvencions aniran destinades a cancel·lar préstecs o crèdits que hagi pogut demanar el partit per la campanya i, en cas que aquestes subvencions no cobreixin el deute, JxCat se'n quedarà al marge. "El PDECat respondrà individualment davant l'entitat financera amb els seus recursos ordinaris, eximint de tota responsabilitat l'altra formació integrant de la coalició", assenyala el text legal de la coalició dipositat davant la JEC.

