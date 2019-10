Tito Álvarez demana ara la inhabilitació de l'advocat estrella dels taxistes

Gir de guió en el conflicte entre els taxis i el sector dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC). El portaveu de Taxi Project 2.0, Tito Álvarez, que abans va ser la cara visible d'Élite Taxi i de la Plataforma Integral del Taxi, ha demanat a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) la inhabilitació de l'advocat estrella en qui els taxistes havien confiat fins ara, el jutge inhabilitat Elpidio José Silva.En un vídeo publicat a Youtube, Álvarez detalla els motius pels quals sol·licita la inhabilitació. El principal és la prima que, segons el portaveu de Taxi Project 2.0, Silva ha demanat als taxistes i que segons diverses fonts se situa al voltant dels 800.000 euros. L'advocat l'hauria exigit amb l'argument que les seves gestions van fer possible el decret de la Generalitat que obliga a contractar Uber i Cabify amb 15 minuts d'antelació."Ha vulnerat els meus drets com a client i el de desenes de milers de taxistes", assegura Álvarez. Ara, explica, l'ICAB s'hauria de pronunciar sobre la seva queixa en el termini d'un mes. "Un advocat sempre ha d'informar els riscos i beneficis als seus clients. Està demanant una prima d'èxit que en la meva opinió no és legal", apunta.La demanda d'inhabilitació arriba després que l'Associació contra la Corrupció i en Defensa de l'Acció Pública denunciés Álvarez per presumptes delictes d'estafa i blanqueig de capitals. L'associació defensa que Álvarez mai ha tingut llicència de taxista i l'acusen de blanquejar diners a través de Taxi Project 2.0.L'associació està liderada per Fernando Presencia, jutge inhabilitat per un delicte de prevaricació. El Suprem va ratificar la condemna per haver arxivat una querella per estafa contra una persona amb qui mantenia una relació d'amistat.

