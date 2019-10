Així sona «Per la bona gent», el nou disc de Manel

Després d'anys de silenci, ja tornen a ser aquí. Manel ha presentat aquesta mitjanit el seu últim disc, "Per la bona gent", que ja es pot escoltar a les principals plataformes de música i divendres a primera hora serà a totes les botigues. El podeu escoltar aquí i promet no deixar ningú indiferent:Fins ara, els fans del quartet barceloní han pogut gaudir de dues de les cançons del nou treball, Per la bona gent i Boy band. Dues cançons que han generat debat i que mostren com el grup continua evolucionant i experimentant amb nous tipus de música. Aquí podeu veure'n els videoclips:El nou disc consta de 12 cançons: Canvi de paradigma; Per la bona gent; Formigues; Aquí el tens el meu braç; L’Adela i el marge; Els entusiasmats; Amb un ram de clamídies; Les restes; Tubs de ventilació; Boy Band; Les estrelles; El vell músic (feat. Sisa).El grup ja té tancats diversos concerts per presentar el nou treball. Encara hi ha entrades disponibles, tot i que bona part es van exhaurir setmanes abans de publicar el disc. Les trobareu aquí.

