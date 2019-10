Crit d'alerta per l'estat del parc natural de l'Albufera després dels aiguats

La directora del parc natural de l'Albufera, Paloma Mateache, ha advertit aquest dijous que aquest parc natural "està en l'UVI" i que, encara que hauria de tenir "aigües cristal·lines amb molta vegetació aquàtica", ara són "com les de les depuradores". Tal com llegim al Diari La Veu , Mateache ha participat en la cinquena edició de la Jornada sobre 'Població, Seguretat i Territori', organitzades per l'Institut d'Estudis Estratègics i Internacionals (IEEI) i el Grau en Criminologia de la Universitat Catòlica de València (UCV) en col·laboració amb la Guàrdia Civil.La directora del parc natural de l'Albufera ha insistit que recuperar el llac protegeix València "de casos com el del Baix Segura", segons un comunicat de l'organització. L'Albufera "és un malalt, no sé fins a quin punt terminal, però que en aquests moments està en l'UVI", ha dit Mateache, qui ha afegit que el problema "és que ens hem acostumat a veure-la així i la gent no sap que el seu color verd es deu a una proliferació d'algues tremenda deguda a la gran matèria orgànica que rep el llac".En la seva intervenció, ha apel·lat a la necessitat de recuperar el llac, "ja que fins i tot en l'estat en què es troba compleix unes funcions essencials". "Hem vist el que ha passat a la comarca del Baix Segura i, a vegades, en les proximitats de València ha plogut en quantitats semblants i l'Albufera i l'arròs han absorbit aquests fluxos d'aigua. És essencial, com també la seva funció de protecció contra la intrusió salina".Els principals problemes del parc natural, segons ha dit, són "de quantitat i de qualitat d'aigua. Tenim problemes amb el manteniment i conservació de determinades comunitats que haurien d'existir en la zona".A més, "hi ha moltes activitats en l'entorn que la degraden, tant per abocaments com per sorolls innecessaris, construccions i infraestructures; actuacions que han de mitigar-se perquè l'Albufera torni a estar en condicions", ha indicat.

