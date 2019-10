150 equips i 600 atletes a la tercera Costa Brava Fitness Challenge

150 equips i 600 atletes garanteixen l'èxit de la tercera edició de la Costa Brava Fitness Challenge (CBFC). La prova es disputarà aquest cap de setmana, els dies 5 i 6 d'octubre, a les instal·lacions del càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador i serveix per posar punt final a la lligueta Fitness Challenge League A l'Alt Empordà s'hi donaran cita 150 equips mixtes. Concretament, formats per una noia i tres nois que, globalment, sumen un total de 600 atletes. El tret de sortida serà dissabte a les 9 del matí, quan se celebra la primera prova amb tots els equips inscrits, fins arribar a la gran final de diumenge migdia, on només els 10 millors de cada categoria (Elit, Rx i Open) hi prenen part.L'increment de la participació cada any es deu principalment a la experiència viscuda pels atletes tant en les proves disputades, com a les instal·lacions del càmping, ben ubicat a primera línia de mar, un lloc perfecte per la pràctica esportiva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor