El govern de Colau insisteix a involucrar el port i l'aeroport en la lluita contra la crisi climàtica

La Taula per l'Emergència Climàtica impulsada per l'Ajuntament de Barcelona ha celebrat aquest dijous la primera sessió de treball amb administracions i experts per estudiar mesures contra la contaminació a la ciutat. Un cop iniciada la trobada a l'Institut Montserrat de Sant Gervasi, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha insistit a corresponsabilitzar el port i l'aeroport de les mesures per reduir la pol·lució.Badia ja va avisar fa unes setmanes que les dues infraestructures hauran de treballar per tenir un "pla especial" per abordar la situació d'emergència climàtica. L'alcaldessa, Ada Colau, es va expressar en termes similars quan, al juliol, va plantejar reduir la quantitat de creuers que arriben al port.En relació a les mesures que impulsarà la taula, Badia ha defensat que requeriran tocar competències del Govern i de l'Estat i ha demanat que la veu de la ciutadania sigui "nítida i clara".El regidor també ha resposta les crítiques del moviment ecologista Fridays for Future, que ha acusat l'Ajuntament de "delegar" les seves responsabilitats en la taula. Badia ha assegurat que no "deleguen" en les entitats sinó que busquen "un consens". "La participació de tots els actors és imprescindible", ha conclòs.En la sessió de treball d'aquest dijous a la tarda s'han posat sobre la taula propostes com l'optimització de l'ús d'aigua subterrània, la promoció de l'ús d'aigües pluvials o aprofitar i mantenir els serveis ambientals que aporta el litoral i el mar per combatre el canvi climàtic. També s'ha proposat aconseguir 1,6 quilòmetres quadrats més de verd a la ciutat i preservar les espècies vulnerables al canvi climàtic.

