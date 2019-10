La carta de Cuixart que s'ha llegit a la trobada pels drets humans més important del món

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha retret aquest dijous al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i a la "justícia altament polititzada" que "ignorin" les crides d'organitzacions internacionals com les Nacions Unides o Amnistia Internacional per l'alliberament dels presos independentistes. Ho ha fet en una trobada de defensors dels drets humans a Dublín (Irlanda) a través d'una carta llegida per la membre de la junta d'Òmnium Cultural Elena Jiménez.



En el text, Cuixart ha denunciat els "abusos" que hi ha a Catalunya i ha avisat que "el fet que Espanya utilitzi els tribunals i el codi penal per debilitar drets humans bàsics és una mala notícia per a Europa i per al món". "Tornarem a exercir els drets humans que condemnen", ha remarcat a través de la carta, escrita el mateix dia que es complien dos anys del referèndum de l'1-O.

Durant la seva intervenció a través de Jiménez, Cuixart ha definit el judici de l'1-O com una "venjança" i ha defensat "l'acció no-violenta, com a últim recurs de la desobediència civil, com una eina essencial per als canvis democràtics que permeten construir un món millor"."La meva prioritat ja no és sortir de la presó, sinó buscar una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i Espanya, a través del diàleg sincer i la negociació", ha assenyalat Cuixart, que ha apuntat als exemples d'Escòcia i el Quebec.Per Cuixart, les més de 700 nits que ha passat a la presó han "reforçat" el seu "compromís amb els drets humans". "Els abusos de drets humans han robat vides i futurs a centenars de milers de persones", ha denunciat el president d'Òmnium a través de la carta que s'ha llegit a Dublín.

Carta de Jordi Cuixart a la trobada pels drets humans a Dublín. by naciodigital on Scribd

Una trobada amb alts representants internacionals

Organitzat per Front Line Defenders, l'esdeveniment en què s'ha sentit la veu de Cuixart és una trobada bianual que reuneix defensors dels drets humans d'arreu del món. També hi han participat alts representants internacionals, com per exemple el Ministre d'Exteriors d'Irlanda, Simon Coveney, l'Alta Comissionada per als Drets Humans de l'ONU, Michelle Bachelet, el relator especial de Nacions Unides per als Defensors dels DDHH, Michel Forst, i el representant especial de la Unió Europea sobre Drets Humans, Eamon Gilmore.

