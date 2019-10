Patrick Wilson i el nou film de terror produït per Netflix inauguren el Festival de Sitges

La millor pel·lícula del dia

Patrick Wilson amb Vincenzo Natali, presentant «En la hierba alta» al Festival de Sitges Foto: Sitges Festival



El protagonista del dia

Patrick Wilson recull el premi Màquina del Temps a l'auditori de l'Hotel Melià de Sitges Foto: Sitges Festival

Watchmen, Prometheus i Space Station 76, en el gènere fantàstic; Insidious, The Conjuring i Annabelle, en l'apartat del terror. Aquesta és la destacada filmografia del protagonista del dia al Festival de Sitges. Patrick Wilson ha rebut aquest vespre el premi Màquina del Temps.

L'acte més destacat de la jornada

La 52a edició del Festival de Sitges ja marxa sobre rodes. El certamen de cinema fantàstic per excel·lència ha obert les seves portes aquest dijous amb diversos plats forts per encetar un any més de produccions de terror, cència-ficció i fantasia. En la hierba alta, adaptació de Stephen King produïda per Netflix, ha inaugurat el festival.El director Vincenzo Natali i l'actor protagonista Patrick Wilson han estat els grans protagonistes de la gala inaugural i la catifa vermella. Wilson rep el premi Màquina del Temps, gràcies a la seva trajectòria com una de les cares més conegudes del terror contemporani. Suicide Tourist i Bloodline han estat dues de les cintes més destacades del dia.La jornada d'aquest dijous ha estat marcada per la pel·lícula inaugural, En la hierba alta, amb el segell de Netflix. Abans de la projecció de la cinta protagonitzada per Patrick Wilson, Laysla De Oliveira, Harrison Gilbertson, Rachel Wilson i Will Buie Jr, entre d'altres.El film és una barreja de personatges que no acaben de connectar bé les seves pròpies històries, certs rampells de terror que no espanten suficient i una sensació de claustrofòbia que arriba al seu clímax a mitja pel·lícula per acabar diluint-se pel camí final. Tot sota el mar verd de vegetació que inunda la pantalla a cada minut que passa. La crítica completa, en aquest enllaç. La gala inaugural del Festival de Sitges a l'Hotel Melià ha comptat amb la presència dels mateixos Wilson i Natali, a més de Steve Hoban, Alex Ibáñez i Lidia Bosch com a convidats especials. Diversos membres del jurat de la Competició Oficial del certamen, com Anurag Kashyap, Alan Jones, Mary Jo Markey i Nancy Bishop, també hi han estat presents.

