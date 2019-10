Una dona amb dos menors al cotxe triplica la taxa d'alcohol i té un accident a Terrassa

Dimecres a la tarda una dona va ser detinguda per la Policia Municipal de Terrassa per negar-se a fer la prova d’alcoholèmia de contrast després d'haver tingut un accident de trànsit. Els fets van passar quan faltaven deu minuts per les cinc de la tarda a la cruïlla entre els carrers Severo Ochoa i el carrer del Pare Llaurador, al barri de Ca n'Aurell de Terrassa. La conductora implicada va donar un resultat positiu de 0,71 mg/l.Els agents van restar al lloc fins a l'arribada de familiars per encarregar-se dels menors que l'acompanyaven i la conductora va ser traslladada a les dependències de la Policia Municipal per realitzar-li les proves de contrast.Allà no es va poder obtenir un resultat vàlid després de diversos intents per la falta de col·laboració de la dona, fet que va provocar la seva detenció per un presumpte delicte de negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia.

