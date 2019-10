Cs, PSC i PP participaran al segon aniversari de la manifestació espanyolista de Societat Civil Catalana

Societat Civil Catalana (SCC) celebrarà dissabte un acte per commemorar el segon aniversari de la manifestació espanyolista del 8 d'octubre de 2017 i comptarà amb la participació destacats líders polítics catalans i espanyols dels principals partits unionistes, Ciutadans, el PSC i el PP.Fonts de SCC han avançat a l'ACN que preveuen reunir-hi l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo; la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo; el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández; el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa; la portaveu del partit, Lorena Roldán; l'ex-primer ministre francès i regidor a Barcelona, Manuel Valls; el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa; el secretari segon de la mesa del Parlament, el socialista David Pérez, i també l'exdiputat del PSC Joan Ferran.Durant l'acte es farà la presentació de la Plataforma d'Afectats pel Procés, que s'inaugura amb la intenció d'aglutinar totes les persones que s'han sentit discriminades amb el moviment independentista.La manifestació del 8 d'octubre de 2017 va aplegar unes 300.000 persones -segons la Guàrdia Urbana- que van expressar la seva oposició al procés independentista als carrers de la capital catalana i va comptar amb la participació de dirigents de Cs i del PP, però també de representants del PSC i del PSOE com Miquel Iceta, Núria Marín, Carmen Calvo i Josep Borrell. Ara Societat Civil Catalana vol commemorar-ho i, per això, ha demanat als seus membres que els facin arribar fotografies de la protesta o bé un vídeo explicant com van viure-la.

