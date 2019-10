El nou director dels Mossos es compromet a treballar amb «escrupolós compliment de la legislació»

El nou director general de la Policia, Pere Ferrer i Sastre, ha dit que treballarà per seguir "construint" el cos dels Mossos d'Esquadra "amb seriositat, rigor i escrupolós compliment de la legislació, respectant l'àmbit de decisió operativa i les actuacions que es derivin de les funcions de policia judicial".En una carta adreçada a tots els agents, Ferrer manifesta ser "plenament conscient de la delicadesa i excepcionalitat de les dificultats" que viu el cos i diu que les afrontarà "amb serenor, cap fred i seny".Aquest divendres al matí hi ha hagut la reunió de presentació del nou director general de la Policia, encapçalada pel conseller Miquel Buch, amb els comandaments del Cos al Complex Central de Sabadell, després del seu nomenament en substitució d'Andreu Joan Martínez, que dilluns es va conèixer que havia dimitit.Ferrer vol ser "un aliat" per "defensar" els agents i "carregat de tota la lleialtat" vers els membres del cos. Considera "un honor" haver estat escollit pel càrrec i diu que la seva estada al departament d'Interior des del 2015 li ha permès "conèixer el cos en els seus diferents àmbits i moments".

