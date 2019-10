El Govern escoltarà «tots els actors» abans de valorar l'increment de la taxa turística a Barcelona

El director general de Turisme del Govern, Octavi Bono, ha evitat donar per fet que la proposta de l'Ajuntament de Barcelona per multiplicar el preu la taxa turística a la ciutat es materialitzarà.Els comuns, el PSC, ERC i JxCat han arribat a un acord al consistori que planteja un recàrrec de fins a quatre euros a tots els imports que es paguen actualment en concepte de taxa. Bono, però, ha dit que abans de valorar la proposta cal escoltar "tots els actors", en referència al sector turístic. El director general també s'ha compromès a estudiar "rigorosament" l'acord municipal.Bono ha respost així les preguntes en seu parlamentària de Ciutadans, Catalunya En Comú Podem, el PSC i PP. "El nostre ànim és construir l'aproximació amb empatia i accessibilitat", ha dit.Perquè la proposta de l'Ajuntament es pugui materialitzar, és necessari que una majoria del Parlament voti a favor de modificar la llei que regula la taxa. Els grups que van presentar l'acord al consistori van expressar la seva confiança en el fet que els partits que representen tenen majoria a l'hemicicle.Bono també s'ha referit a les conseqüències del tancament del turoperador britànic Thomas Cook a Catalunya. El director general de Turisme ha assegurat que 4.000 clients que havien reservat les seves vacances a Catalunya no vindran.El resultat, assegura, és que la fallida de l'empresa ha situat en entre 8 i 10 milions la xifra d'impagaments en empreses turístiques catalanes.

