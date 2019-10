L'Audiència Nacional arxiva la querella dels taxistes contra Uber i Cabify

La jutgessa de l'Audiència Nacional espanyola María Tardón ha arxivat la querella presentada per centenars de taxistes contra Cabify, Uber i altres empreses de vehicles de lloguer amb conductor (VTC). La querella denunciava possibles delictes d'estafa, contra la hisenda pública, contra els drets dels treballadors, blanqueig de capitals i alteració de preus.Tardón, però, considera que la querella parteix d'una premissa falsa, la de considerar que el sector dels VTC no està regulat. La jutgessa defensa que el sector està "fortament intervingut" i sotmès a control estatal, autonòmic i local."S'omet que no existeix ni la possibilitat de manipulació dels preus en un sector intervingut ni tampoc un engany als consumidors per un servei que accepten de manera lliure i anticipada", justifica Tardón.Per tant, la jutgessa no considera que Uber i Cabify hagin incorregut en un delicte d'alteració de preus, estafa o frau a Hisenda. Pel que fa als possibles delictes contra els drets dels treballadors, administració deslleial i blanqueig de capitals, argumenta la seva investigació no és competència de l'Audiència Nacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor