PP i Cs critiquen el Barça per la pancarta dels presos polítics

La pancarta que hemos visto en el Camp Nou diciendo que este país es una dictadura es una verdadera vergüenza y no debería estar permitido pic.twitter.com/3lovX1xwUj — Manuel Valls (@manuelvalls) October 2, 2019



L'aniversari de l'1-O i el judici als líders independentistas va ser present ahir al partit de Champions que enfrontava el Barça amb l'Inter de Milà. Un grup de persones va desplegar una pancarta on es podía llegir: Only dictatorships jail peaceful political leaders (Només les dictadures empresonen líders polítics pacífics). Una de les reaccions immediates va ser la del regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls. Mitjançant un tuit amb una fotografia, va mostrar el seu desacord amb la pancarta penjada a l'estadi titllant la situació com "una vergonya".El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, ha considerat que els clubs "tenen la seva responsabilitat" i que el Barça ha de garantir que els missatges al camp de futbol "no siguin ofensius per a ningú". De tota manera, Fernández ha afegit que en aquest cas, ell no se sent al·ludit pel missatge. "Es deurien referir a Corea del Nord o Veneçuela i a aquests països que donen suport els que probablement van posar la pancarta", ha afegit.Per la seva banda, la portaveu de Ciutadans al Parlament, Lorena Roldán, ha lamentat que moltíssimes persones que van al Camp Nou a gaudir de l'esport "hagin de veure com no es respecten les seves opinions".Des del club, el vicepresident Jordi Cardoner ha declarat que l'estadi és "un espai de llibertat" i que tothom es pot expressar lliurement sempre que ho faci "amb cortesia i sense violència".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor