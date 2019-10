Què puc i què no puc ficar en el microones? Consulta-ho en aquesta guia definitiva

Des que el 1947 va sortir al mercat el primer microones comercial als Estats Units, les coses han canviat molt. Llavors es tractava d'un rudimentari aparell de 80 quilos pel qual calia invertir 5.000 dòlars. Per fortuna, la tecnologia ha anat avançant i el microones s'ha reduït en grandària, pes i en cost de producció fins a fer-ho un electrodomèstic assequible i imprescindible per a les nostres cuines.Malgrat ser tenir tants anys en el mercat, l'ús del microones encara avui continua generant dubtes. La majoria d'elles comencen amb la frase: "puc ficar en el microones...?". Per exemple: "Puc ficar en el microones la caixa de cartó en la qual em van venir els fideus xinesos per a escalfar-los?, i la safata d'alumini on van ficar la meitat del plat de pasta que no em vaig menjar en el restaurant?, puc ficar en el microones una tovallola?La resposta a aquestes i més preguntes estan recopilades en el web Can you microwave , que fa a la vegada de guia o manual per a conèixer el correcte ús d'un microones. La web, a més de dir-nos que sí i que no es pot ficar en el microones, està categoritzada per tipus d'aliment, envasos o materials.A més, la pàgina compta amb un apartat de formulari de preguntes en el qual pots enviar les teves inquietuds o dubtes respecte al funcionament d'aquest aparell i esperar que la web respongui.El curiós d'aquesta web és que a més d'oferir una resposta bastant completa, inclou en molts casos una explicació tant de per què no es pot escalfar una cosa, com del pas a pas de com escalfar o cuinar alguns aliments perquè no perdin propietats.

