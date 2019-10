Malestar al PDECat per la tria de Roger Español com a candidat al Senat

🎥 @FrontRoger: "Faig aquest pas endavant i accepto aquesta oportunitat que se'm planteja, per portar les conseqüències de l'única violència que hi va haver aquell #1Oct, a primera fila d'aquells que la van ordenar.



1 d'octubre, ni oblit ni perdó" pic.twitter.com/vtV4BJO2u5 — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) October 3, 2019

🎥 @LauraBorras: "En @FrontRoger, que encarna la repressió de l'Estat espanyol, va decidir fer un pas endavant i vincular-se a la lluita política per treballar per la independència de Catalunya. Avui anunciem que serà el nostre número 1 a la llista del Senat per Barcelona" pic.twitter.com/O6IZ4lXyWq — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) October 3, 2019

El fitxatge de Roger Español com a candidat de Junts per Catalunya (JxCat) al Senat va fer-se públic quan passaven pocs minuts de les dotze del migdia a la cantonada de la Gran Via amb el carrer Sardenya. Un cop publicada pels mitjans, els enllaços van començar a circular a una velocitat endimoniada pels grups de whatsapp i les converses particulars dels dirigents del PDECat, algun dels quals encara no coneixia l'anunci. "Això portarà cua", assegurava al cap d'uns minuts un membre de la direcció a. Per quins motius? Són dos: per les formes del fitxatge i, també, pel perfil escollit.Pel que fa a la primera qüestió, cinc responsables de la formació nacionalista asseguren que la tria d'Español sorgeix del que s'engloba dins dels independents de JxCat -Laura Borràs entre elles- i que, posteriorment, va rebre el vistiplau de Carles Puigdemont des de Waterloo i de Jordi Sànchez, cap de cartell al Congrés, des de Lledoners. El flamant candidat al Senat va ser el número cinc de Front Republicà a les últimes eleccions espanyoles i, fins aquell moment, no disposava d'experiència en política. El nom d'Español va saltar a primera plana després de perdre un ull arran de la violència policial de l'1-O, jornada de la qual es va convertir en una de les icones.A les eleccions municipals del mes de maig va assegurar que votaria "convençudíssim" la CUP , i ara fa el salt a la formació de Puigdemont. La direcció del PDECat es va assabentar del fitxatge dimecres al vespre, unes hores abans que es fes oficial. Quan el president del partit, David Bonvehí, ha començat a rebre demandes d'explicació per alguns dels membres de la direcció, s'ha justificat assegurant que el número u al Senat corresponia als independents. En les últimes espanyoles, el cap de cartell a la cambra baixa va ser Lluís Puig, exconseller de Cultura i exiliat, que va quedar-se sense escó.Amb la tria d'Español, la formació de Puigdemont aspira a recuperar el senador per Barcelona que no ha aconseguit en les últimes convocatòries -ni el periodista Miquel Calçada ni l'exconseller Puig van obtenir els vots necessaris el juny del 2016 i de l'abril del 2019, respectivament-, i per això ha escollit un perfil que aporta "transversalitat" a la candidatura. Malgrat això, els més allunyats de l'estratègia de Waterloo i dels independents -però encara amb pes intern dins del PDECat- insistien en privat que es tracta d'una "vergonya". "Però ja no sorprèn res", insistien dos dels consultats.El que per als més afins a Puigdemont és "transversalitat" i "imatge d'unitat", per als contraris és "pèrdua d'identitat" o bé "desdibuixament ideològic". El fitxatge arriba en un moment en què totes les ànimes que formen part de JxCat es mantenen enrocades pel que fa a la refundació de l'espai nacionalista, perquè encara no hi ha un acord sobre la fórmula - confluència és la preferida, sense descartar la coalició - ni tampoc sobre els lideratges que han de comandar la nova etapa. I la tria d'Español, segons sectors del PDECat, suposa una nova maniobra feta sense comptar amb el partit.El debat intern no és només de noms i estructura, sinó també d'estratègia política. A grans trets, hi ha dos pols: la "confrontació" amb Madrid i la via del diàleg amb Pedro Sánchez. El nou candidat de JxCat al Senat és un ferm defensor del "com pitjor, millor" -en aquests termes es va expressar en una entrevista apublicada a l'abril, quan era el número cinc de Front Republicà-, i ara té intenció de portar la repressió al Senat. "JxCat és qui s'ha prestat més a la idea d'unitat. Unitat que ha d'anar dirigida a la consecució de la República Catalana, la fi de la repressió i l'absolució i reparació del dany a tots els presos polítics, exiliats i represaliats per l'Estat", ha apuntat avui.En la investidura fallida del juliol, la formació de Puigdemont va optar pel vot en contra a Sánchez , i res fa pensar que aquesta posició variï en les properes setmanes. La sentència del Tribunal Suprem sacsejarà el tauler de manera contundent i, a banda, el líder del PSOE està desplegant una campanya electoral marcada per les amenaces d'aplicar el 155 o bé la llei de seguretat nacional. El marge negociador és escàs, tot i que Sánchez es podria trobar depenent altre cop de les formacions independentistes.La direcció del PDECat, encapçalada per Bonvehí i Ferran Bel -número dos per Tarragona-, ha defensat posicions pragmàtiques en els últims mesos, alineada sovint amb els presos -Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez-, que tornaran a encapçalar les llistes fins que siguin inhabilitats. Totes les ànimes de JxCat estaran molt atentes al resultat pensant en clau interna, perquè serà l'última convocatòria electoral abans d'abordar, d'una vegada per totes, el procés de refundació. Una qüestió que també impactarà, segur, en el consell nacional del PDECat d'aquest dissabte.

