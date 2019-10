Destrossen l'urna gegant que es va instal·lar a Sabadell dimarts per l'1-O

Un grup no identificat ha destrossat aquesta matinada l'urna gegant de metacrilat que dimarts es va instal·lar davant de l'estació d'FGC Can Feu - Gràcia de Sabadell. L'element ha aparegut esmicolat, quan feia poc més d'un dia que s'havia ubicat per recordar el referèndum de l'1-O.Segons han informat fonts de la Policia Municipal a, una patrulla ha advertit aquest dijous al matí que l'element estava completament destrossat. Per aquest motiu, s'ha traslladat a l'empresa de la neteja viària la incidència perquè recollís els elements escampats davant l'entrada a l'estació.L'urna gegant va presidir la manifestació que dimarts al vespre va recórrer els carrers de la ciutat, passant per l'escola Industrial i l'escola Nostra Llar, on va votar Jordi Cuixart, en el primer cas, i on ho havia de fer Carme Forcadell, en el segon. Un cop a l'estació, es va instal·lar amb un acte popular. No ha aconseguit arribar a les 48 hores instal·lada.

