Un home armat amb un ganivet mata quatre persones en una comissaria de París

Quatre persones han mort a mans d'un home armat amb un ganivet aquest dijous en una comissaria de París, segons han informat mitjans francesos. Aquests mateixos mitjans també confirmen la mort de l'agressor, que treballava per a la direcció d'intel·ligència de la prefectura de policia (DRPP).Tres de les quatre víctimes són policies, mentre que hi ha una cinquena persona ferida, però la seva vida no corre perill. Segons RTL, les autoritats no donen prioritat a la hipòtesi que es tracti d'un atemptat terrorista.La policia està registrant a hores d'ara la habitatge de l'autor dels fets mentre que la parella del mateix ha estat detinguda segons han informat fons de la Fiscalía de París a BMFTV. La versió que té més força a hores d'ara és que l'atac es tracti d'una venjança per una qüestió sentimental.El president francès, Emmanuel Macron, s'ha desplaçat fins al lloc del succés per solidaritzar-se amb tot el personal de la prefectura. Prèviament havien arribat el primer ministre, Edouard Philipp, i el ministre d'Interior, Christofer Castaner.Els fets es produeixen un dia després de la manifestació del cos de policia per protestar per les condicions laborals i que va congregar uns 27.000 agents segons els organitzadors.

