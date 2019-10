Un home armat amb un ganivet mata almenys quatre persones en una comissaria de París

Almenys quatre persones han mort a mans d'un home armat amb un ganivet aquest dijous en una comissaria de París, segons han informat mitjans francesos. Aquest mateixos mitjans també confirmen la mort del presumpte agressor, que treballava per a la direcció d'intel·ligència de la prefectura de policia (DRPP).Entre les víctimes mortals hi ha almenys un agent de la policia, mentre que hi ha una altra persona més ferida. Diversos mitjans apunten que totes les víctimes podrien ser agents de les forces de seguretat. Segons RTL, les autoritats no donen prioritat a la hipòtesi que es tracti d'un atemptat terrorista. La versió que té més força a hores d'ara és, segons Le Figaro, que l'atac es tracti d'una venjança per una qüestió sentimental.

