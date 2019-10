Vall d'Hebron crea el primer centre especialitzat a l'Estat per tractar i investigar la migranya

Presentació del Migraine Adaptive Brain Center Foto: Fundació la Caixa

Una pacient del Migraine Adaptive Brain Center. Foto: Fundació la Caixa

L' Hospital Universitari Vall d'Hebron ha creat el primer centre especialitzat a l'estat espanyol per tractar i investigar la migranya , una malaltia genètica que és considerada la segona neurològica més incapacitant. El centre combinarà la investigació clínica i l'activitat assistencial, així com la formació i l'educació dels pacients per empoderar-los en la malaltia.Vall d'Hebron atén uns 8.000 pacients l'any per migranya, alguns derivats d'urgències i de l'atenció primària de la seva àrea territorial i altres d'arreu de Catalunya i de l'Estat. La migranya afecta un 18% de les dones i un 8% dels homes i, a Catalunya, es calcula que unes 900.000 persones pateix aquesta malaltia.La Caixa ha aportat 660.000 euros per a la creació d’aquest centre, que permetrà entendre els factors causants de la migranya, identificar hàbits i dissenyar tractaments que poden millorar la salut cerebral dels afectats i de tota la societat en general. La presentació de la iniciativa ha comptat amb el doctor Albert Salazar, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron; Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, i la doctora Patricia Pozo-Rosich, responsable del Migraine Adaptive Brain Center.

