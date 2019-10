El Suprem denega a Cuixart el permís per acompanyar el seu fill al pediatra

El Tribunal Suprem ha denegat al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el permís que aquests havia sol·licitat per poder acompanyar el seu fill a la revisió pediàtrica corresponent. Segons ha informat l'entitat, el motiu de la sol·licitud és que Cuixart "no està disposat a renunciar ni la responsabilitat com a pare en la criança del nadí, ni a defensar l'interès superior del menor". Això implica, segons ha denunciat, "donar especial incidència a les necessitats de l'infant" i, per tant, valorar en quina mesura pot afectar la criatura que el pare sigui a la presó.Cuixart ha recordat que la seva situació es de presó preventiva i no sota condemna. Per això, l'equip jurídic d'Òmnium ha anunciat que presentarà un recurs a la decisió del Suprem, que en els propers dies també ha d'anunciar el veredicte del judici de l'1-O.Segons el líder d'Òmnium, l'interès superior del menor posa en l'eix del debat la cobertura de les necessitats afectives i educatives dels fills. Un fet determinant per garantir el seu desenvolupament i formació, destaca. Per tant, continua, quan es sol·licita aquest permís, no és en benefici del pare pres sinó del menor, per tal d'evitar el trencament dels vincles afectius familiars.Òmnium també ha recordat que la llei orgànica general penitenciària regula als articles 47.1 i 155.1 aquest tipus de permisos i deixa marge interpretatiu al jutge. Entre la jurisprudència consultada per l'equip jurídic de l'entitat, per exemple, hi consta el permís per assistir al casament d’un fill, posar flors a la tomba del pare o anar a la comunió de la filla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor