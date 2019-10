TMB oficialitza la destitució del conseller delegat assenyalat pels sindicats

Enric Cañas ja ha deixat de ser oficialment conseller delegat de TMB. Després que el ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) -que funciona com a consell d'administració de l'empresa- aprovés el seu relleu, aquest dijous la societat metropolitana de transports ha aprovat el nomenament del seu substitut, Gerardo Lertxundi.La destitució de Cañas va ser proposada per la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón (PSC), després que els sindicats exigissin l'adeu del ja ex conseller delegat com a condició per restablir el diàleg amb l'empresa.El comitè d'empresa ha assenyalat repetidament Cañas com a responsable del trencament de relacions entre TMB i els representants dels treballadors arran de la crisi de l'amiant que va esclatar el mes de gener.L'adeu de Cañas arriba poc després que l'assemblea de treballadors hagi optat per aparcar les mobilitzacions i apostar per incloure les reivindicacions relacionades amb la crisi de l'amiant en les negociacions per renovar el conveni laboral al metro.Lertxundi, doncs, assumeix el càrrec en un moment d'aparent tranquil·litat. El nou conseller delegat va ser director gerent de la Companyia del Tramvia de Sant Sebastià i, més tard, va impulsar el projecte estratègic de la T-mobilitat com a director general de la Societat Catalana per a la Mobilitat.El desenvolupament del projecte també ha estat carregat de polèmica pel retard de la seva posada en marxa. De fet les penalitzacions de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) a l'empresa adjudicatària de la T-Mobilitat ja sumen 650.000 euros i els endarreriments han provocat sobrecostos al projecte, que per ara ha passat d'un cost inicial previst de 58 milions fins a 82 milions. Havia d'estar llest des de principis de 2019 i finalment no està previst que es posi en marxa fins al 2021.Des del 2017 fins ara, Lertxundi ha treballat al grup Vectalia, corporació empresarial del transport amb seu a Alacant, on tenia el càrrec de director general d’operacions internacionals.

