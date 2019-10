El Constitucional estudiarà la suspensió de Sànchez, Rull i Turull com a diputats al Congrés

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos d'ampara presentats per Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull contra els acords de la mesa del Congrés dels Diputats del passat 24 de maig i 11 de juny del 2019 que acordaven la seva suspensió com a diputats. Segons la resol·lució de l'alt tribunal espanyol, s'admeten els recursos perquè tenen una "especial transcendència constitucional i perquè plantegen un problema que afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina per part del tribunal".A més, el Constitucional també considera que l'assumpte "transcendeix del cas concret" dels diputats electes, i que podria tenir "conseqüències polítiques generals". No obstant això, no veu "urgència excepcional" per suspendre les resolucions que concretament es recorren i que determinen la suspensió dels diputats, sinó que obrirà una peça separada per analitzar la situació. Així mateix, el TC atorga a la Fiscalia i als líders independentistes empresonats preventivament per la causa de l'1-O un termini de tres dies per presentar al·legacions.

