Primera prova pilot a Barcelona per descentralitzar l'activitat del govern als districtes

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquest dijous la prova pilot per descentralitzar als districtes l'activitat de la comissió de govern. La seu del districte de Sant Andreu ha acollit la reunió setmanal de la comissió de govern, que es reuneix cada setmana i que per primera vegada ho ha fet lluny de Sant Jaume.L'alcaldessa, Ada Colau, ha defensat que incrementar la presència als districtes "modifica" la visió de la ciutat. La voluntat de l'Ajuntament és que passada la fase inicial -que durarà 10 setmanes en total- l'activitat de l'alcaldia es traslladi físicament de forma estable als districtes un cop al mes durant tot el mandat.A l'inici de la reunió, la regidora del districte, Lucía Martín, ha destacat que ja han començat les obres del mercat de Sant Andreu i que d'aquí a poques setmanes s'inaugurarà el de Bon Pastor.Martín també ha indicat que el mes vinent l'Ajuntament entregarà 35.000 habitatges per a joves que es faran en una antiga nau de la Fabra i Coats. La regidora ha remarcat que a Sant Andreu l'habitatge és "un repte" perquè hi ha molt d'espai per construir i hi ha en marxa desenes d'habitatge públic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor