Rescaten per fi el gat atrapat a Mobles Egea de Lleida

El gat que estava atrapat a l'edifici de l'antic Mobles Egea, a la Rambla d'Aragó de Lleida, ha estat rescatat aquest dimecres. La "pressió" de les plataformes Los Gatos de Diego, Progat i del grup ecologista Ipcena han fet possible el salvament d'aquest animal, que ha estat una setmana a l'immoble.Personal de les entitats han accedit al local i han pogut agafar el gat, que està en un refugi a l'espera de ser adoptat.Ipcena ha fet una crida als veïns de Rambla d'Aragó perquè no deixin menjar a la porta de l'edifici per evitar que quedi atrapat un altre gat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor