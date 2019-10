VÍDEO Bou defensa el lloguer d'un local a una associació cannàbica perquè és legal i no hi ha cap queixa veïnal

"Em paguen 875 euros al mes. Tot és legal i no causen molèsties", @josebouvila, líder del PP a Barcelona, sobre el local que té llogat a un club cannàbic #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/0TOUTvgSE6 pic.twitter.com/bjbpuXN1CR — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) October 3, 2019

El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona Josep Bou ha reaccionat a la informació que publicava dimecres i ha defensat que la seva societat tingui llogat un local a una associació cannàbica. En una entrevista a Planta baixa de TV3, Bou ha argumentat que és absolutament legal, que té tots els permisos de l'Ajuntament i que no hi ha cap queixa veïnal.El regidor del PP a Barcelona ha explicat que té llogat aquest local des del 2017, quan no tenia cap càrrec al consistori, i és que els populars estan en contra d'aquest tipus de clubs. Segons ha explicat, ell mateix va voler visitar l'associació i va veure que el local estava "molt ben arreglat".Bou ha indicat que pensa respectar el contracte signat durant cinc anys perquè ell compleix la seva paraula, i ha insistit que altres activitats com un "bar senzill o una cafeteria" generen més molèsties. "Ells no tenen ni cadires fora. No amoïnen a ningú", ha reiterat. El regidor del PP els cobra 875 euros per un local de 105 metres quadrats situat a la cantonada de Mare de Déu de Montserrat amb passeig Maragall.

