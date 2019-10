JxCat fitxa Roger Español com a cap de llista al Senat

Fitxatge de Junts per Catalunya (JxCat) per a les eleccions espanyoles del 10-N. Roger Español, que va ser número cinc de Front Repúblicà als últims comicis i que va perdre un ull en les càrregues policials de l'1-O, serà el candidat de la formació al Senat. Substitueix en aquesta responsabilitat Lluís Puig, exiliat a Brussel·les.Laura Borràs, número dos de la candidatura al Congrés, ha estat l'encarregada de fer públic el fitxatge. En les eleccions espanyoles de l'abril, JxCat es va quedar sense representació per Barcelona a la cambra alta, tot i que va aconseguir situar-hi Josep Maria Matamala per Girona. Matamala, home de la màxima confiança de Carles Puigdemont, repeteix com a cap de cartell al Senat a la demarcació gironina. En una entrevista a NacióDigital publicada el 4 d'abril , setmanes abans de les últimes eleccions al Congrés, assegurava que el "com pitjor, millor" era "l'únic que quedava" a l'independentisme. "Jo deixaria governar les dretes, així tindrem més reacció a Catalunya", va assegurar Español, que insistia en la necessitat de tornar a crear les condicions per un retorn a l'escenari generat pel referèndum de l'1-O."És quan fem emprenyar l'Estat quan treu les ungles i fica la pota. I què passa quan fica la pota? Que molta gent obre els ulls i reacciona. És de les poques situacions en què Europa gira el cap i mira cap aquí"", reflexionava fa uns mesos. Aquesta vegada, Front Republicà no es presenta a les eleccions, però sí que ho farà la CUP. Una de les seves ànimes, Poble Lliure, era part fonamental de la candidatura de l'abril.

