Alerta Solidària denuncia que la Guàrdia Civil va coaccionar i amenaçar els CDR detinguts

El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer. Foto: Aida Morales

Alerta Solidària ha denunciat irregularitats en la detenció dels nou membres dels CDR el passat dilluns en diversos municipis de Catalunya. En una entrevista al Món a RAC1, el jurista d'associació, Xavier Pellicer, ha explicat que la Guàrdia Civil va cometre diverses irregularitats en els dies previs a l'empresonament de set dels activistes acusats de terrorisme.El coordinador de la defensa ha parlat del cas concret de Ferran Jolis, un dels detinguts en presó preventiva, i ha assegurat que la policia el va forçar a agafar un advocat d'ofici: "Estem parlant d'amenaces i coaccions cap a ell i la seva família". Pellicer ha apuntat també que amb alguns dels detinguts "es van intentar practicar interrogatoris il·legals " i se'ls hi va llegir els seus drets sis hores després d'haver estat arrestats i fins i tot se'ls va amenaçar. "Es va generar una situació d’absoluta indefensió i falta d’informació", ha denunciat l'advocat.Pellicer ha assegurat que volen contrastar tots els elements i portar-ho fins a les "últimes conseqüències jurídiques". També ha explicat que encara no han pogut parlar amb Jolis , i tampoc han tingut accés a la documentació sobre els detinguts , fets que demostren, segons l'advocat, la vulneració del seu dret de defensa. En una entrevista recent a NacióDigital , Pellicer ja denunciava aquesta "guerra bruta i mediàtica" en la filtració d'informació sobre els CDR empresonats.Els advocats han demanat a l'Audiència Nacional que investigui aquesta difusió d'informació a determinats mitjans de comunicació, ja que el cas està sota secret de sumari. "Apuntem directament a la Guàrdia Civil, perquè sabem que hi ha informacions que les van filtrar directament. Alhora, durant les gestions de la setmana passada, es va filtrar sistemàticament informació que en aquests moments només té la Guàrdia Civil", ha assegurat Pellicer.Des d'Alerta Solidària han reclamat que s'obri una peça separada d'investigació per "diversos dèficits penals greus" com el delicte contra l'Administració de Justícia, la vulneració del dret a la presumpció d'innocència i el dret a l'honor i la imatge de les persones detingudes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor