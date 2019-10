Un menor tutelat, ferit en un tiroteig al Raval aquesta matinada

Un menor ha resultat ferit en un tiroteig al barri del Raval aquesta matinada. No es tem per la seva vida. El menor està tutelat per la Generalitat, segons ha pogut saber l'ACN i han confirmat després fonts del Departament d'Afers Socials.Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que ha acabat amb un tret. Els fets s'han produït cap a les 5.20 hores de la matinada. En aquella mateixa zona, a la plaça Folch i Torres, s'ha registrat una altra baralla, però ha estat prèvia, entre les 3 i les 4 de la matinada.Un veí de la zona ha confirmat a l'ACN que ha sentit un tret i hi ha un impacte de bala en un local del carrer Reina Amàlia, tocant a la plaça Folch i Torres. A més, també hi ha restes de sang al carrer de l'Hort de la Bomba.

