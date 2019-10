Víctimes de l'1-O presenten una querella contra l'Estat per «crims contra la humanitat»

Les víctimes de l'1-O segueixen buscant justícia. Per això, segons han anunciat aquest dijous en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, estan disposats a arribar fins al final per tal de depurar responsabilitats per les càrregues policials que es van produir el dia del referèndum. Ara, nou afectats directes de la violència policial, conjuntament amb l'Associació d'Afectats de l'1-O, l'Associació Advocacia per la Democràcia de Lleida i l'Associació Atenes de Juristes pels Drets Humans han presentat una querella per un "delicte de lesa humanitat" al jutjat d'instrucció central d'instrucció de l'Audiència Nacional.La querella, segons han informat, s'adreça als principals responsables policials i ministerials del dispositiu. Es tracta concretament d'una acusació contra l'exsecretari d'Estat de Seguretat José Antonio Nieto, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, l'exdelegat del govern espanyol a Barcelona Enric Millo, l'excap de la Policia Nacional a Catalunya Sebastián Trapote o l'excap de zona de la Guàrdia Civil a Catalunya Ángel Gozalo, entre d'altres, per "l'atac sistemàtic i planificat" contra la població civil.Aquest delicte es recull a l'article 607 bis del codi penal espanyo, i castiga aquells que han realitzat un atac a la població civil "per motiu de la pertinença de les víctimes a un grup o col·lectiu perseguit per motius polítics". Aquest delicte, han puntualitzat, no prescriu ni gaudeix d'immunitat, i els seus apartats de lesions i tortures comporten penes d'entre 12 i 15 anys -en el cas del primer- i d'entre quatre i vuit anys -pel segon-.Lluís Mestres, advocat de l'Associació Atenes, ha assegurat que l'Estat "va planificar aterroritzar una part de la societat civil amb un objectiu molt clar" i una metodologia també fixada i comuna a la major part els col·legis. Per tant, i malgrat que els agents haurien pogut realitzar l'acció sense ocasionar danys en molts dels centres, el patró va ser clar i "en una mateixa hora i de la mateixa manera", un fet que demostra que hi havia una "ordre superior". Conjuntament amb la querella, ha dit l'advocat, també s'han presentat proves audiovisuals de cadascun dels centres que reforcen la tesi de l'acusació."Hem analitzat més de 60 centres de votació, i el patró de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional va ser clarament militaritzat", ha assegurat. El pla, segons Mestres, era complir en primer terme l'ordre judicial de la magistrada del TSJC Mercedes Armas, però més enllà d'aquí, ha assegurat, es pretenia "organitzar un atac sistemàtic sense cap mena d'advertiment" per causar "pànic i terror, generar dany i que això provoqués un efecte contagi per desactivar la voluntat dels votants que aquell matí encara no havien votat".Més informació en els propers minuts

