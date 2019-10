Ferit greu un home en una baralla al barri de Sants de Barcelona

Un home va resultar ferit greu per arma blanca en una baralla entre dues persones que es va produir a dos quarts de tres de la tarda del dimecres al barri de Sants-Montjuïc de Barcelona. La persona ferida greu ha quedat investigada per amenaces greus.L'altra persona que va participar a la baralla va ser detinguda per un delicte de lesions pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar al carrer Torns de Sants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor